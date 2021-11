Young Boys-Atalanta 2-3: decide rovesciata Lozza

YOUNG BOYS-ATALANTA: 2-3

25′ Berisha (Y), 37′ Sidibe (A), 50′ Appiah (YB), 55′ rig. Sidibe (A), 83′ Lozza (A)

YOUNG BOYS: Bajrami, Nussbaum (86′ Henchoz), Amenda, Ogouvide, Fontana (86′ Rhodes), Hunziker (86′ Krasniqi), Fosso, Trianafillidis (64′ Rossier), Berisha (74′ J. De Donno), G. De Donno, Appiah. A disposizione: Castro, Naf, Rhodes. Allenatore: André Niederhäuser.

ATALANTA: Sassi, Del Lungo, Panada, Regonesi, Renault (46′ Oliveri), Sidibe, Zuccon (63′ Giovane), Chiwisa, Bernasconi, Fisic (63′ Lozza), Omar (91′ Ceresoli). A disposizione: Bertini, Pagani, Saleh. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Jason Barcelo (GIB)

Assistenti: Daniel Gomez Gordillo (GIB) e Jan Köbeli (SUI)

IV ufficiale: Nico Gianforte (SUI)

Note: espulso Bernasconi (A) al 90′ per doppia ammonizione; ammonito Fisic (A)

Gol, ben cinque in totale, e tante emozioni nella vittoria per 3-2 dell’Atalanta in Svizzera contro lo Young Boys nella quinta e penultima giornata del girone F di Youth League. Un successo di prestigio per i nerazzurri, capaci di ribaltare il risultato (da 2-1 a 2-3) con qualità e personalità, ma che non fa altro che aumentare i rimpianti per la squadra allenata da Brambilla, visto che l’Atalanta – a quota sei punti nel raggruppamento grazie a questo successo – è già tagliata fuori dalla corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione alla quale accedono le prime due del girone, Manchester United (12 punti) e Villarreal (10 punti), ormai irraggiungibili per l’Atalanta.