Atletico Madrid Milan, le chiavi tattiche

Pioli è alle prese con le molte assenze, Simeone sta sperimentando alla ricerca dell'assetto migliore, ma per tutti è due è l'ultima occasione per continuare a sperare negli ottavi

Per l’occasione uno dei due mediani non si abbassava sulla linea difensiva, e il Milan in costruzione accettava quindi la parità numerica tra i difensori centrali (Tomori e Romagnoli) e i due attaccanti avversari (Suárez e Correa). In caso di necessità, era il portiere a sostenere il possesso formando la prima linea a tre che il Milan disegna di solito in costruzione abbassando un mediano. Facendo salire Maignan - che si dice potrebbe tornare contro il Sassuolo, bruciando le tappe rispetto alle previsioni fatte dopo l’operazione al polso sinistro - il Milan guadagnava linee di passaggio avanzate all’interno del 4-4-2 dell’Atlético Madrid, con il solo Bennacer a presidiare la zona davanti ai difensori e Brahim Díaz e Kessié a muoversi da mezzali dietro il centrocampo dell’Atleti.

Spalle al muro e con un solo risultato a disposizione, la vittoria, il Milan si gioca al Wanda Metropolitano contro l’Atlético Madrid le ultime piccole speranze di tenere aperta la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Stefano Pioli non è però l’unica a giocarsi tutto, e a sperare in un risultato favorevole da Anfield nell’altra partita del girone, tra Liverpool e Porto. Dopo le due sconfitte contro il Liverpool, infatti, l’Atlético Madrid è scivolato al terzo posto e rischia l’eliminazione in caso di sconfitta . Insomma, non è una vera e propria sfida a eliminazione diretta ma ci va molto vicino , anche se alla fine ad andare agli ottavi potrebbe essere il Porto, la squadra fin qui più solida del girone dopo l’irraggiungibile Liverpool, già sicuro del primo posto.

Bennacer resta dietro gli attaccanti dell’Atlético Madrid, Maignan sale in mezzo a Tomori e Romagnoli.

In questo modo il Milan disuniva i mediani avversari (Kondogbia e Koke) e creava spazio per una ricezione tra le linee, o per far salire da dietro Theo Hernández. Forse proprio per difendere meglio le conduzioni dei giocatori del Milan dalle fasce verso il centro, Simeone aveva invertito i due centrocampisti centrali, schierando il mancino Kondogbia sul centro-destra e Koke sul centro-sinistra. Non era però servito a limitare le ricezioni dei rossoneri alle loro spalle.

Specie a sinistra, il lato più pericoloso, il Milan riusciva ad aprire lo schieramento dell’Atleti e a far risalire la palla. Anche se magari poco visibile, era stato prezioso il contributo di Kessié, che toccava poco la palla ma con i suoi inserimenti sul centro-sinistra spostava Kondogbia e creava gli spazi per far avanzare l’azione. Qui sotto a beneficiarne ad esempio è Theo Hernández, che dopo aver ricevuto il colpo di tacco di Leão arriva fino al limite dell’area avversaria passando proprio nel corridoio aperto da Kessié.