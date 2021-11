Atletico Madrid-Milan, dove vedere la gara in tv

I rossoneri impegnati al Wanda Metropolitano per la quinta giornata del girone B di Champions League: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Gara da dentro o fuori per il Milan , impegnato al Wanda Metropolitano contro l' Atletico Madrid . I rossoneri hanno raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate , perdendo le prime tre gare e ottenendo un pareggio nell'ultima partita giocata a San Siro contro il Porto. La squadra di Pioli deve vincere le ultime due sfide contro Atletico Madrid e Liverpool per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Gli spagnoli di Simeone, invece, hanno 4 punti e sono a -1 dal Porto, attualmente secondo a quota 5. Già qualificato e sicuro del primo posto il Liverpool, primo a punteggio pieno.

Dove vedere Atletico Madrid-Milan in tv

La partita tra Atletico Madrid e Milan, valida per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo B) di Champions League, è in programma alle ore 21 di mercoledì 24 novembre allo stadio Wanda Metropolitano e sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.