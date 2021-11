Champions League, il programma di oggi

Seconda giornata di gare per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, otto le sfide da giocare e tante di queste decisive per il discorso qualificazione: tutto il programma completo, con orari e canali tv

Dopo le prime otto partite giocate nella serata di martedì, la quinta giornata della fase a gironi di Champions League prosegue con le gare del mercoledì. Due di queste si giocheranno alle ore 18.45, compresa quella che vedrà l'Inter di Simone Inzaghi ospitare lo Shakhtar Donetsk a San Siro. L'altra gara pomeridiana sarà quella tra Besiktas e Ajax. Sei, invece, le gare in programma alle ore 21. Spicca il big match tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Ma in campo scenderà anche l'altra italiana, il Milan, di scena al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Completano il programma Club Brugge-Lipsia, Liverpool-Porto, Sporting CP-Borussia Dortmund e Sheriff Tiraspol-Real Madrid. Tutte le partite saranno visibili in diretta su Sky, anche in contemporanea con Diretta Gol sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.