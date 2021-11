Il pass per gli ottavi di Champions League in tasca con una giornata d'anticipo rispetto al termine del girone D, in attesa della sfida di Madrid che decreterà chi tra Real e Inter chiuderà il raggruppamento al primo posto. In casa Inter, però, è già tempo di festeggiare il ritorno tra le prime sedici squadre d’Europa, un traguardo che mancava da ben dieci anni e ottenuto mercoledì grazie alla vittoria sullo Shathtar e la contemporanea sconfitta dello Sheriff Tiraspol. Una gioia che non ha risparmiamo neanche il presidente Steven Zhang, che sui social ha postato una foto che raffigura la squadra mentre esulta con la didascalia: "10 anni dopo andiamo avanti. Andiamo!"