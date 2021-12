Brutte notizie per il Real Madrid, che rischia di perdere Karim Benzema per la sfida di martedì sera in Champions League contro l'Inter: l'attaccante francese, già in non perfette condizioni, ha infatti chiesto il cambio al minuto 15 della sfida di campionato contro la Real Sociedad. Benzema si è accasciato e non ha potuto far altro che uscire dal campo visibilmente dolorante e zoppicante, con Ancelotti che lo ha sostituito con Jovic. Quel che è certo è che al momento le possibilità di vederlo in campo martedì al Bernabeu sembrano poche, anche se l'eventuale conferma si avrà però soltanto nelle prossime ore, quando "Karim the dream" si sottoporrà agli esami strumentali e conoscerà l'esatta entità dell'infortunio.