Le lacrime del Tucu

Gli esami strumentali stabiliranno l'entità dell'infortunio di Correa che è uscito dal campo in lacrime, consolato in panchina dal connazionale Lautaro Martinez. Vista anche la prossimità con l'evento, l'argentino, che in stagione ha collezionato 16 presenze e messo a segno 4 gol, non sarà sicuramente a disposizione di Inzaghi per il match di martedì 7 dicembre, in Champions League, contro il Real Madrid.