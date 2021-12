La Juventus dovrà fare a meno di Dejan Kulusevski nel match di Champions League contro il Malmoe. Lo svedese è stato sottoposto nella mattina di martedì a un intervento chirurgico al naso per la risoluzione di una sinusite acuta di origine odontogena . L'intervento, eseguito dai dottori Tubino e Ruffino presso l'ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Kulusevski dovrà stare a riposo per sette giorni prima della ripresa dell'attività sportiva.

Out contro Malmoe e Venezia

Lo stop forzato dopo l'intervento chirurgico costringerà Kulusevski a saltare l'ultima sfida della fase a gironi di Champions League contro il Malmoe e il prossimo match di campionato, in programma sabato alle ore 18.00, in casa del Venezia. Lo svedese, che in stagione ha collezionato 19 presenze, potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Bologna del 18 dicembre.