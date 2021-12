Milan-Liverpool, dove vedere la partita in tv

I rossoneri chiamati a vincere contro i Reds e sperare in un risultato favorevole dalla sfida tra Porto e Atletico per qualificarsi agli ottavi di finale. Milan-Liverpool, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Battere il Liverpool e sperare in un risultato favorevole dall'Estádio do Dragão, dove il Porto sfida l’Atletico Madrid nell’altra gara del girone B. Il Milan si gioca tutto a San Siro , in una notte di Champions che i rossoneri sperano possa regalare l’approdo alla fase a eliminazione diretta della competizione. La squadra di Pioli arriva all’ultima giornata dei gironi da terza nel raggruppamento con 4 punti , gli stessi dell’Atletico (ma i rossoneri sono in vantaggio nella differenza reti generale), uno in meno del Porto secondo. Già certo del primo posto con 15 punti, invece, il Liverpool.

Dove vedere Milan-Liverpool in tv

Milan-Liverpool: curiosità e statistiche

La gara tra Milan e Liverpool, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi (gruppo B) della Champions League 2021/2022, si gioca martedì 7 dicembre a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento Beppe Bergomi; a bordocampo Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini e Gianluca Di Marzio. Telecronaca Diretta Gol – Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) – Riccardo Gentile.