Grazie al successo contro la Salernitana e il 'contemporaneo' ko del Napoli, il Milan ha ritrovato la testa della classifica nell'ultimo turno di campionato e ora può riaffacciarsi alla Champions con l'obiettivo di vincere e qualificarsi. Nell'ultima giornata della fase a gironi i rossoneri se la vedranno a San Siro con il Liverpool (diretta martedì 7 dicembre alle 21:00 su Sky Sport Uno), ma battere gli inglesi potrebbe non bastare. Oltre a conquistare i tre punti contro i Reds, infatti, dovranno guardare con attenzione a ciò che succederà in Porto-Atletico Madrid . In questo momento la squadra di Pioli è terza nel girone B con 4 punti, a pari punti con i Colchoneros e a -1 dai portoghesi, con il Liverpool già certo del primo posto in virtù dei 15 punti già raccolti. Ciò significa che il Milan passerà come seconda se Porto-Atletico terminerà in parità . In caso di successo dei ragazzi di Conceiçao sarebbe fuori, in caso di vittoria degli spagnoli sarà la differenza reti finale (al momento -2 per i rossoneri e -3 per l'Atletico) a determinare la qualificata agli ottavi di finale.

Milan, i precedenti contro il Liverpool

Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Milan e Liverpool, tutti i tre precedenti sono stati disputati in Champions League: un successo per parte e un pareggio, arrivato nella finale del 2005 – match poi vinto dal Liverpool alla lotteria dei rigori. I precedenti tre incontri tra Milan e Liverpool hanno visto un totale di 14 reti segnate (compresi i tempi supplementari), con entrambe le squadre che ne hanno realizzato sette gol a testa. I Reds hanno vinto 3-2 nella sfida della prima giornata di questa Champions League ad Anfield a settembre. L’ultimo successo del Milan contro una squadra inglese in una competizione europea risale al febbraio 2012, quando vinse 4-0 contro l'Arsenal negli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri non hanno infatti mai vinto nelle ultime sei sfide con squadre inglesi (1 pari e 5 ko). Le squadre inglesi hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte contro il Milan in competizioni europee (1 pareggio): l'Arsenal nel febbraio 2012 è stata l'unica a perdere nel periodo. Tutte queste partite si sono svolte negli ottavi di finale tra Champions League ed Europa League. Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (5 pareggi e 3 sconfitte), successo per 2-0 contro il Celtic nel settembre 2013. Nelle ultime quattro gare interne nella fase a gironi del torneo i rossoneri non hanno mai vinto, anche se tre di queste sono terminate in parità (1 pari). Il Liverpool ha vinto tutte le cinque partite in questa edizione della Champions League e potrebbe diventare la prima squadra inglese a registrare il 100% di successi in una singola fase a gironi nella competizione (compresa la seconda fase a gironi). I Reds non hanno mai vinto sei partite di fila nella loro storia tra Coppa dei Campioni/Champions League.

Milan-Liverpool, le statistiche individuali