Real Madrid-Inter, dove vedere la partita in tv

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, ma al Bernabeu contro i Real Madrid l’Inter di Simone Inzaghi si gioca la possibilità di chiudere al primo posto il girone D. Al momento i nerazzurri sono secondi nel raggruppamento con 10 punti , due in meno rispetto alla squadra allenata da Carlo Ancelotti: Inter, dunque, obbligata a vincere per arrivare prima.

Dove vedere Real Madrid-Inter in tv

Real Madrid-Inter: curiosità e statistiche

La gara tra Real Madrid e Inter, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi (gruppo D) della Champions League 2021/2022, si gioca martedì 7 dicembre al Santiago Bernabeu di Madrid con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; a bordocampo Matteo Barzaghi e Giorgia Cenni. Telecronaca Diretta Gol - Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) – Daniele Barone.