L'allenatore bianconero dopo la vittoria contro gli svedesi: "È una bella serata per il risultato, ma bisogna migliorare la percentuale realizzativa. A Venezia servirà una prestazione completamente diversa per conquistare i tre punti"

Massimiliano Allegri è soddisfatto a metà dopo la vittoria di misura contro il Malmoe che ha regalato alla Juventus il primo posto nel gruppo H di Champions League. Nonostante il primato che consentirà ai bianconeri di essere teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale, Allegri guarda il bicchiere mezzo vuoto parlando del rendimento sotto porta della sua formazione: "È una bella serata per il risultato - spiega l'allenatore - La partita è stata buona, ma abbiamo sbagliato tanti gol. In questo bisogna migliorare assolutamente perché dobbiamo essere più cattivi e cinici in area di rigore. Volevo verificare le condizioni dei giocatori e tutti hanno dato buone risposte. Dovevamo fare una partita aggressiva, l'abbiamo sbloccata e dovevamo fare anche il secondo gol. Sul 1-0 le partite sono sempre in bilico. Bisogna migliorare la percentuale realizzativa".

"A Venezia servirà una prestazione completamente diversa" Archiviato il match contro gli svedesi, Allegri è già focalizzato sulla partita di sabato in campionato contro il Venezia: "Ci aspetta una partita difficile e servirà una prestazione completamente diversa per battere il Venezia - ammette - Loro giocano bene e ti allungano. Inoltre giocheremo in un campo 3 metri più stretto. Servirà una partita ordinata perché avremo bisogno dei tre punti. Per Venezia vedremo se recupererà McKennie, ma credo di no. Non credo che altri recupereranno".