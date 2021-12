L'allenatore nerazzurro è rammaricato dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Ci abbiamo messo un po' del nostro e poi non siamo riusciti a rimediare. Abbiamo fatto una buona Champions, meritavamo di raccogliere di più nelle due partite con il Manchester. Penso che usciremo da questa partita più forti e daremo il massimo anche in Europa League, che per noi è tanta roba"

L'Atalanta va sotto 3-0, le prova tutte nel finale, ma alla fine perde 3-2 contro il Villarreal e deve abbandonare la Champions League. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca a Gian Piero Gasperini, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "La sensazione è quella di essere andati fuori in un turno che potevamo superare. Ci abbiamo messo un po' del nostro, purtroppo succede in questo tipo di partite di fare qualche errore di troppo e non riuscire a rimediare. Rimane la sensazione del finale, dove abbiamo fatto bene. In Europa i gol si fanno e si prendono, non ci sono partite senza gol. Abbiamo anche rimontato tante volte, abbiamo fatto una buona Champions in un girone tutt'altro che semplice. Abbiamo raccolto poco contro il Manchester United per le due partite che abbiamo fatto. Ci rimane il rammarico addosso perchè abbiamo la sensazione di poter andare avanti".