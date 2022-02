Il difensore dell'Inter, infortunato alla caviglia destra nella partita di Coppa Italia contro la Roma, ha salutato alcuni tifosi all'esterno del centro sportivo del club nerazzurro. "Ci sarai per il Liverpool?" la domanda più gettonata. "Speriamo" la risposta del difensore in vista della sfida del 16 febbraio in Champions

"Ci sarai per il Liverpool? Speriamo". La promessa di provare a recuperare per l'andata degli ottavi di Champions League contro i Reds di Jurgen Klopp, partita in calendario martedì 16 febbraio: è quella fatta da Alessandro Bastoni ai tifosi dell'Inter all'esterno del centro di allenamento nerazzurro ad Appiano Gentile. Il difensore nerazzurro è stato sottoposto nella mattinata di mercoledì ad accertamenti dopo il brutto infortunio subito nel finale di primo tempo in Coppa Italia contro la Roma: gli esami hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra e le sue condizioni saranno "rivalutate nei prossimi giorni", come spiegato dal club in una nota ufficiale.