Bastoni, problema alla caviglia in coppa: le news

Infortunio nel finale di primo tempo in Coppa Italia: il centrale nerazzurro salta in contrasto aereo e atterra male. Trauma distorsivo alla caviglia destra per lui. Subito dentro De Vrij. Bastoni salterà comunque i prossimi due turni di Serie A causa squalifica post derby. Il 16 di febbraio è invece il programma l'ottavo di Champions di andata col Liverpool

Bastoni ko in Coppa Italia. Trauma distorsivo alla caviglia destra per il centrale nerazzurro . Il momento dell'infortunio alla fine del primo tempo: contrasto aereo con Zaniolo, atterraggio sfortunato e caviglia destra che compie un brutto movimento. Il giocatore resta a terra, entrano i soccorsi. Uscirà, aiutato, comunque sulle proprie gambe, consolato dai compagni e anche da Simone Inzaghi al momento della sostituzione. Immediato il cambio: dentro De Vrij al suo posto.

Comunque squalificato in campionato

SERIE A

Due turni a Bastoni. Uno a Inzaghi, Theo e Zaniolo

Ora ci sarà da attendere, come di consueto, per conoscere i tempi di recupero. Bastoni salterà comunque le prossime due di campionato, fermato due turni (Napoli e Sassuolo) dal Giudice Sportivo post derby. Mercoledì 16 è invece in programma l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Ventinove le sue presenze fin qui in stagione, con un gol e tre assist a referto. Solo due partite saltate di campionato, tutte le altre giocate sempre da titolare.