L'allenatore dell'Inter dopo il 2-0 sulla Roma e la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia: "I ragazzi sono stati bravissimi, - non era una partita semplice contro una squadra di qualità e ben allenata. Bravi a soffrire di squadra. Bastoni? Speriamo non sia nulla di grave" INTER-ROMA 2-0, DECIDONO DZEKO E SANCHEZ

"L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo vinto la Supercoppa: possiamo essere contenti". Simone Inzaghi sorride dopo il 2-0 della sua Inter sulla Roma, vittoria che vale il pass per la semifinale di Coppa Italia. "I ragazzi sono stati bravissimi - spiega ai microfoni di Mediaset - non era una partita semplice, contro una squadra di qualità. Abbiamo tenuto il campo benissimo e abbiamo meritato questa semifinale, venivamo da una brutta battuta d'arresto ma dopo due giorni e mezzo abbiamo giocato un'ottima partita contro una Roma forte e contro un ottimo allenatore".

"Bastoni? Spero non sia nulla di troppo grave" leggi anche Bastoni, problema alla caviglia in coppa: le news L'allenatore si sofferma anche sull'infortunio di Alessandro Bastoni, costretto alla sostituzione nel finale di primo tempo per un trauma distorsivo alla caviglia destra dopo un contrasto aereo con Zaniolo. "Speriamo non sia nulla di grave - ammette Inzaghi - è caduto male, i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per molto tempo perché è molto importante per noi". Menzione d'onore per Perisic: "Quest'anno sta viaggiando a livelli altissimi, come tanti suoi compagni di squadra, e sono contento di questo. Ora ci aspettano altre due partite toste".