Alessandro Bastoni “vede” il Liverpool. Il difensore dell’Inter, che nel corso della gara di Coppa Italia contro la Roma ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto a dare forfait nella sfida del Maradona pareggiata per 1-1 contro il Napoli in campionato, lunedì 14 febbraio si è allenato parzialmente in gruppo con il resto dei compagni ad Appiano Gentile. Bastoni, dunque, sta lavorando per esserci – e molto probabilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che deciderà poi se schierarlo o meno dal primo minuto – per la gara di mercoledì a San Siro contro il Liverpool valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.