Inter-Liverpool, i precedenti

Quello in programma mercoledì 16 febbraio a San Siro sarà il quinto incrocio in una competizione europea tra Inter e Liverpool. I quattro precedenti risalgono alla fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League. L’Inter ha superato il turno nelle semifinali della stagione 1964/65, anno in cui ha vinto il trofeo: dopo il ko per 3-1 di Anfield Road, firmato dalle reti di Hunt, Callaghan e St. John per il Liverpool e dal temporaneo pareggio di Sandro Mazzola per l’Inter, i nerazzurri ribaltarono i giochi a Milano grazie ai centri di Mario Corso, Joaquín Peiró e Giacinto Facchetti. Quell’Inter arrivò poi in fondo alla Coppa dei Campioni, vincendola grazie all’1-0 sul Benfica in finale.