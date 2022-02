Inter-Liverpool, le probabili formazioni

Inzaghi recupera Bastoni in difesa, a centrocampo c'è Vidal al posto dello squalificato Barella e in attacco insieme a Dzeko il favorito è Lautaro su Alexis Sanchez. Klopp con le sue stelle: nel tridente d'attacco ci sono Salah, Manè e Diogo Jota, l'uomo del momento INTER-LIVERPOOL, CURIOSITÀ E STATISTICHE SULL'OTTAVO DI CHAMPIONS

Dopo i primi due ottavi di finale di Champions League, spazio ad altri due big match in programma in questo mercoledì di coppa. Ed entra in scena la prima italiana: è l'Inter, che a San Siro ospiterà il Liverpool di Klopp per il match d'andata. L'arbitro sarà il polacco Marciniak. Calcio d'inizio alle ore 21: tutti i clienti Sky Q, che sono abbonati ad Amazon Prime, potranno vedere la gara in esclusiva su Prime Video senza uscire da Sky Q, attraverso l'App Prime Video di Amazon.

Bastoni recupera, davanti Dzeko con Lautaro Martinez leggi anche Inzaghi: "Reds favoriti, ma non partiamo battuti" "Mi piacciono Perisic e Dzeko", aveva detto Klopp nella conferenza stampa della vigilia (clicca qui per leggere le sue parole). L'allenatore dei Reds li vedrà entrambi in campo questa sera. Simone Inzaghi infatti nel suo classifo 3-5-2 si affida sia all'esterno croato che alla punta bosniaca. Accanto a lui, il favorito è Lautaro Martinez, che è davanti ad Alexis Sanchez nelle preferenze dell'allenatore nerazzurro in vista di questo match importante. In difesa, c'è anche Bastoni, che recupera così dall'infortunio alla caviglia rimediato un Coppa Italia una settimana fa. A centrocampo, al posto dello squalificato Barella, è pronto Vidal.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

Nei Reds c'è Diogo Jota insieme a Salah e Manè leggi anche Inter-Liverpool, le chiavi tattiche del match Il Liverpool con quasi tutti a disposizione (manca solo Origi, ancora out per un problema muscolare) si schiera col classico 4-3-3 del suo allenatore. Klopp mette in campo tutte le sue stelle: Alisson in porta, Van Dijk in difesa, Thiago Alcantara a centrocampo e il tridente 'leggero', per modo di dire, con Salah, Manè e Diogo Jota. Il portoghese è l'uomo del momento: ha già segnato tre gol da inizio febbraio. Firmino partirà quindi dalla panchina.