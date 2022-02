L'allenatore del Real Madrid commenta ai microfoni di Sky la partita del Parco dei principi in programma domani sera alle 21 (trasmessa in diretta su Sky): "Poteva essere la finale, invece ci troviamo agli ottavi. Ma non c'è niente da perdere: avremo l'opportunità di eliminare una diretta concorrente". E sul suo ex giocatore, Marco Verratti, ha detto: "Sono stato la sua fortuna. Ora sta facendo benissimo e sono contento"

Alla vigilia di uno dei più attesi ottavi di finale di questa edizione di Champions League (Psg-Real Madrid), Carlo Ancelotti, allenatore del Real, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, presentando la sfida: "Domani si affrontano due delle migliori squadre d'Europa, che si sarebbero potute affrontare in finale. Sarà un match molto bello. La Champions è così: è la competizione più affascinante, dove si affrontano le migliori". E per quanto riguarda la pressione che si può avvertire nelle ore precedenti a una sfida come questa, ha detto: "La pressione è una cosa positiva. La pressione arriva da un evento così grande tra due squadre così forti, accreditate per vincere la competizione. Non c'è niente da perdere: si può vincere il fatto che si può eliminare una rivale per la vittoria finale". Poi svela, ridendo, una possibile chiave per vincere il match, parlando della presenza o meno di un calciatore fondamentale come Karim Benzema: "Se sarà in campo o no, a livello di gioco non cambierà nulla. Ciò che cambia sarà a livello di finalizzazione. Un vecchio allenatore diceva che la chiave delle partite è tirare all'incrocio dei pali. Sarà complicato, ma ci proveremo".