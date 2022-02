Pochettino: "Vogliamo avvicinarci al nostro sogno"

Un ostacolo durissimo da superare per continuare il percorso europeo e arrivare finalmente in fondo alla Champions League, da tempo obiettivo dichiarato. Il Paris Saint-Germain non vuole sbagliare e si prepara alla supersfida contro il Real Madrid, avversario negli ottavi di finale del torneo. Domani, martedì 15 febbraio, il primo atto del match: intervenuto in conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha presentato la gara di andata in programma al Parco dei Principi, allontanando le voci secondo cui la sua squadra sarebbe favorita per il passaggio del turno: "Non credo che ci sia più pressione da una parte che dall'altra - ha detto l'allenatore del Psg -, noi rispettiamo il Real Madrid perché è uno dei club più grandi al mondo. La loro storia in Champions parla da sé: non si tratta di avere determinati giocatori o allenatori, ma è una questione di forza del club. In questa sfida non ci sono favoriti: potrebbe benissimo essere una finale di Champions League. Il Psg aspetta di vincere questo titolo da più di 50 anni, quindi ce la giochiamo. Ma noi siamo degli aspiranti alla vittoria, chi ha l'abitudine a vincere è di fronte a noi".