L'allenatore del Manchester City è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi giocatori: "Qui ci sono giocatori che hanno vinto tanto ma continuano a correre come matti, questo mi rende orgoglioso". Sull'obiettivo Champions: "Abbiamo solo fatto un passo in avanti ma qualcuno ha giocato al di sotto delle sue possibilità, possiamo fare meglio perché tra noi e loro non ci sono 5 gol di differenza e manca ancora una gara per passare il turno"

Un Pep Guardiola evidentemente soddisfatto del risultato ottenuto all'Alvalade contro lo Sporting ma per nulla intenzionato ad allentare l'attenzione in vista del ritorno e in vista delle prossime gare che interesseranno il Manchester City: "Che segnale abbiamo dato alla Champions? Nessun segnale, solo un bel passo in avanti per raggiungere il prossimo turno - dice - Tra noi e loro non ci sono 5 gol di differenza, oggi noi siamo stati cinici perché ogni volta che siamo arrivati in area abbiamo segnato, ma qualcuno ha giocato al di sotto del suo livello e possiamo fare molto meglio".