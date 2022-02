Il Manchester City affronta una trasferta complicata a Lisbona contro lo Sporting nell'andata degli ottavi di Champions. Guardiola con il tridente 'piccolo' Foden, Mahrez e Sterling. B. Silva e De Bruyne a centrocampo. Amorim schiera il talento Pedro Porro, in attacco Gonçalves al centro dell'attacco affiancato da Sarabia e Paulinho. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD