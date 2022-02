L'attaccante nerazzurro non nasconde la sua frustrazione dopo il 2-0 subito dal Liverpool: "Abbiamo dato tutto e siamo consapevoli di essere stati i migliori per 75', ma contro le grandi se non segni poi vieni punito. E oggi l'abbiamo pagata". Skriniar: "Un peccato, dopo la fatica fatta in questo match dominato, ma sono contento della squadra, perché oggi si è vista un'Inter che può far bene contro chiunque"

Alla fine della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter esce da San Siro con l'amaro in bocca. Contro il Liverpool è arrivata una sconfitta (0-2) che non ha rispecchiato il reale andamento del match, che ha visto la squadra di Inzaghi dimostrarsi all'altezza dei Reds, andando anche più volte vicino a un vantaggio che sarebbe stato meritato. Lo hanno confermato anche i calciatori nerazzurri a fine match. Come Dzeko: "Abbiamo dato tutto: per settantacinque minuti siamo stati i migliori, poi abbiamo preso questo gol... Se non segni con le grandi squadre come il Liverpool, poi vieni punito. Oggi l'abbiamo pagata, magari un gol prima ci avrebbe dato fiducia e la partita sarebbe potuta andare in un'altra direzione", ha detto l'attaccante bosniaco nel postpartita di Sky Sport. Poi ha aggiunto, sottolineando il valore della prestazione di stasera contro una big come il Liverpool: "Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e abbiamo concesso poco a loro che sono una squadra che va sempre in porta e crea tanto". Le cose, per quanto riguarda la qualificazione, si complicano e non poco: "Ora ci concentriamo sulla Serie A, poi vediamo", la risposta di Dzeko.