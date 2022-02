Vittoria di sofferenza ottenuta a San Siro, successo pesantissimo sulla strada dei quarti di finale di Champions League. La spunta nella ripresa il Liverpool , 2-0 all'Inter grazie ai gol di Firmino e del solito Salah. Risultato che soddisfa Jurgen Klopp , allenatore dei Reds che ha analizzato il match nel post-partita: " È stata una gara difficile, entusiasmante, perché vincere le partite difficili è la cosa più complicata nel calcio . Mi piace come siamo entrati in partita, ma non abbiamo concluso le azioni nel modo giusto. Abbiamo concesso contropiedi, a quel punto l’inerzia della partita è cambiata. C’erano situazioni non semplici da difendere. Dovevamo controllare meglio, è uno dei motivi per cui abbiamo proceduto presto con le sostituzioni: lì è cambiata la dinamica della partita stessa . Jota aveva la caviglia gonfia, andrà valutato. Abbiamo segnato su calcio piazzato, mantenuto la calma e ritrovato la fiducia arrivando anche al raddoppio".

L’analisi di Klopp si è concentrata anche sugli avversari: "L'Inter ha fatto una buona partita. Perisic ci ha messo in difficoltà, come i suoi difensori. Ma siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti. Sono contento per il risultato, anche se abbiamo sofferto". Ritorno in programma il prossimo 8 marzo ad Anfield, qualificazione tutt’altro che chiusa per l’allenatore dei Reds: "2-0 è meglio che 0-0, ma non siamo ancora a metà strada. L’Inter l’abbiamo vista stasera, sarà un’altra partita insidiosa ma saremo ad Anfield. Saranno loro a doverci battere. Dovranno essere eccezionali per farlo, se riusciranno l’avranno meritato".