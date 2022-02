Una gara ben giocata ma che lascia l'amaro in bocca per il risultato. L'Inter gioca meglio del Liverpool ma viene sconfitta 2-0 a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che indirizza la qualificazione verso i Reds ma che non lascia così tranquillo Klopp alla luce di quanto mostrato in campo dall'Inter. Simone Inzaghi , infatti, si dice felice per la prestazione della sua squadra: "Questo è il calcio, speriamo di non incontrare sempre il Liverpool ma io sono contento e orgoglioso dellla mia squadra - spiega - Abbiamo fatto una grande partita, nel momento migliore nostro, quando avremmo meritato di fare gol, ci hanno punito alla prima distrazione segnando un gol incredibile".

"Una gara che ci dà grande autostima"

Resta, come detto, la capacità dell'Inter di aver tenuto testa a una corazzata come il Liverpool: "Loro sono tra le migliori squadre d'Europa, avremmo meritato di più ma questo ci deve dare grande autostima per quello che verrà, deve essere di buon auspicio. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi. In questa stagione non avevamo mai giocato contro una squadra forte come il Liverpool e per questo dobbiamo andare avanti, è difficile commentare un risultato del genere ma io sono ugualmente contento".