Rabiot ko durante il torello. VIDEO

Momenti di apprensione durante le prime fasi dell'allenamento della Juve alla vigilia della sfida di Champions con il Villarreal. Durante il torello Diego Stramaccioni, difensore dell'under 23 bianconera, è entrato in scivolata su Rabiot nel tentativo di intercettare il pallone, travolgendolo. Il francese è rimasto a terra toccandosi la caviglia sinistra ed è dovuto intervenire lo staff medico. Dopo un po' però si ripreso e la sua presenza col Villarreal non è in dubbio

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE JUVE