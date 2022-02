Il Cholo alla vigilia degli ottavi di Champions contro i Red Devils: "L'arrivo di Rangnick li ha migliorati molto. Ronaldo gioca in una posizione che non gli piace, ma è molto pericoloso. Futuro? Io sto bene qua" Condividi

"Queste sono le notti che piacciono a chi gioca a calcio". Diego Simeone è carico per l'ottavo di finale di Champions League contro il Manchester United. Una partita importante per l'Atletico Madrid che vuole trovare quella continuità che è mancata in stagione: "Sarà una partita contro una squadra fortissima - spiega il Cholo - L'arrivo di Rangnick li ha migliorati molto, sono più compatti ed equilibrati e hanno grandi giocatori dal centrocampo in su. Dovremo fare un match molto intelligente, sapere qual è la nostra forza e portare la partita dove crediamo di potergli fare male". Simeone alza la guardia ed elogia Cristiano Ronaldo che in carriera ha segnato 25 gol contro i colchoneros: "È un campione assoluto, riconosciuto a livello mondiale, ha personalità e ha lasciato il segno. Gioca in una posizione che non gli piace molto da punta centrale, ma con la squadra che ha formato il Manchester United è molto pericoloso".

"Futuro? Sto bene qua, penso giorno dopo giorno" leggi anche Champions League, partite e curiosità sugli ottavi Questo è l'undicesimo anno di Diego Simeone alla guida dell'Atletico Madrid. Il Cholo ha un contratto con i colchoneros fino a giugno 2024 e non pensa a un futuro lontano da Madrid: "Io sto bene qua e mi sento bene - ammette - Mi piace soprattutto vedere lo spirito che ha recuperato la squadra contro l'Osasuna, in un momento difficile in questa Liga. Penso giorno dopo giorno, quando devo giocare una partita del genere è il massimo". Resta, però, il suo legame con l'Italia tra il presente (con il figlio Giovanni al Verona) e il suo passato da calciatore: "Mi ricordo tante cose, anche il gol che ho fatto alla Juventus quando abbiamo vinto lo scudetto con la Lazio - racconta - Eravamo dietro in classifica di sei punti, se avessimo perso si sarebbe chiusa la corsa per il titolo. Abbiamo fatto una rimonta che sembrava impossibile".