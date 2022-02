Champions League, partite e curiosità sugli ottavi

Tra martedì e mercoledì si chiude il programma dell'andata degli ottavi di finale: si parte con Villarreal-Juve e Chelsea-Lille, poi Atletico-United e Benfica-Ajax. Tutte le curiosità e le statistiche delle gare di Champions League Condividi

Villarreal-Juventus, martedì 22 febbraio, ore 21.00 Primo incontro in assoluto tra Villarreal e Juventus in una competizione europea. Gli spagnoli sfidano per la seconda volta una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions: era il 2005-2006 ed il submarino amarillo venne eliminato ai quarti dall'Inter grazie alla regola del gol in trasferta che, da questa edizione, non viene più considerata. Dalla stagione 2002-2003, invece, la Juventus ha passato il turno in sei delle otto sfide a eliminazione diretta contro squadre spagnole. La più recente contro l'Atletico Madrid negli ottavi 2018-2019. I bianconeri hanno vinto tre delle ultime cinque match in Spagna nella competizione (3V, 1P, 1S), mentre il Villarreal vanta una vittoria, un pareggio e una sconfitta contro squadre italiane nelle sfide interne in Champions. Unai Emery ha vinto soltanto una delle ultime sei partite della fase a eliminazione diretta (negli ultimi tre precedenti le sue squadre sono state eliminate agli ottavi), mentre Allegri ha passato il turno in quattro dei precedenti cinque ottavi alla guida della Juve. Il tandem Bernardeschi (5)-Cuadrado (6) è una delle tre coppie ad aver fornito almeno cinque assist in Champions dall'inizio della scorsa stagione insieme a Kimmich-Lewandowski (Bayern) e Mbappé-Di Maria (Psg).

Chelsea-Lille, martedì 22 febbraio, ore 21.00 Chelsea e Lille si sono incontrate in un solo precedente in competizioni europee: nella Champions League 2019-20, quando la squadra inglese vinse entrambe le partite della fase a gironi per 2-1. I blues hanno perso solo una delle ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee contro squadre francesi, mentre il Lille giocherà la nona partita in Champions contro formazioni inglesi e, per la terza volta, troverà di fronte il Chelsea: il bilancio è di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. Solo Manchester City (15) e Bayern Monaco (14) hanno vinto più partite in Champions League dei campioni in carica del Chelsea (13) dall'inizio della scorsa stagione. Gli inglesi, inoltre, sono la prima squadra campione in carica a passare il turno non da vincitrice del girone dal Real Madrid 2017-2018. Timo Werner, dalla sua prima stagione in Champions (2017-2018), ha segnato più gol nella competizione rispetto a qualsiasi altro giocatore tedesco (14 reti).

Atletico Madrid-Manchester United, mercoledì 23 febbraio, ore 21.00 Atletico Madrid e Manchester United si sono scontrate in una competizione europea solo una volta prima di questa, nella Coppa delle Coppe 1991-92, quando la squadra spagnola eliminò quella inglese agli ottavi con un punteggio complessivo di 4-1. I colchoneros hanno perso le ultime quattro partite contro squadre inglesi, mentre i red devils hanno vinto solo una delle precedenti sette trasferte in Spagna nella fase a eliminazione diretta. Il prossimo gol sarà il numero 500 dello United in Champions: sarebbe solo il quarto club a raggiungere questo traguardo dopo Barcellona (624), Bayern Monaco (759) e Real Madrid (1001). Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo che torna a Madrid da avversario: in carriera ha segnato 25 gol in 35 match contro l'Atletico (quattro delle sue 48 triplette in carriera sono state realizzate contro la squadra di Simeone). CR7 ha segnato sei reti in questa Champions, l'ultima volta che riuscì a fare meglio in una singola stagione risale all'edizione 2017-2018, la sua ultima al Real Madrid (15).