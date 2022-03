Juve ai quarti di Youth League: AZ ko ai rigori

AZ ALKMAAR-JUVENTUS: 4-5 d.c.r. (0-0)

AZ ALKMAAR (4-3-1-2): Westerveld; Van Aken, Goes, Dekker, Velthuis; Twisk, Schouten, Buurmeester; de Jong; Meerdink, Poku (73′ Koster). Allenatore: Sierksma.

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi (60′ Omic); Mulazzi, Turicchia, Bonetti, Iling-Junior; Chibozo (87′ Strijdonck), Mbangula (66′ Hasa). Allenatore: Bonatti.

Ammoniti: 44′ Meerdink (A), 69′ Omic (J)

Espulsi: 80′ Omic (J)

È un successo storico quello ottenuto dalla Juventus Under 19 negli ottavi di finale di Youth League. La formazione bianconera supera in trasferta l’AZ Alkmaar ai calci di rigore (0-0 il risultato dopo i tempi regolamentari) nella gara unica che metteva in palio la qualificazione e per la prima volta nella sua storia ottiene il pass per i quarti di finale della manifestazione. Decisivo nel 5-4 finale il calcio di rigore realizzato da Strijdonck, arrivato dopo la parata di Senko sul penalty olandese calciato da Schouten. Una vittoria, quella della squadra allenata da Andrea Bonatti, che il club ha celebrato sui social: "L' Under 19 per la prima volta nella sua storia accede ai quarti di finale di Youth League! Avete fatto la storia, ragazzi", si legge sul profilo Twitter della Primavera bianconera.