Champions League, il programma di domani

Torna la Champions League, si scende in campo per il ritorno degli ottavi di finale. Gare decisive per ben 16 squadre, che hanno l'obiettivo di entrare nelle prime otto d'Europa. L'Inter cerca l'impresa ad Anfield, dopo la sconfitta per 0-2 subita a San Siro contro il Liverpool. I nerazzurri apriranno il programma nella serata di martedì 8 marzo, affrontando proprio i Reds di Jurgen Klopp. In contemporanea ci sarà la sfida tra Bayern Monaco e Salisburgo: qualificazione ancora in discussione dopo l'1-1 dell'andata in Austria. Nella serata di mercoledì, invece, altre due sfide: Manchester City-Sporting CP e Real Madrid-Paris Saint-Germain. Il programma degli ottavi di finale verrà poi completato la settimana prossima, tra il 15 e il 16 marzo.