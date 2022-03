Un'impresa sfiorata, la capacità di mettere in seria difficoltà il Liverpool, una vittoria (senza qualificazione) comunque importante alla luce del valore dell'avversario e del prestigio dello stadio in cui si è giocato (Anfield), ma due infortuni con cui dover fare i conti in vista del campionato che vede l'Inter attualmente all'inseguimento del Milan (ma con una gara in meno) e chiamata al non semplice impegno contro il Torino domenica sera. Simone Inzaghi, infatti, è stato costretto a sostituire a fine primo tempo Stefan De Vrij, e al 75’ Marcelo Brozovic per due affaticamenti muscolari al polpaccio. Al sinistro per l’olandese, al destro per il croato. Due pedine estremamente importanti nello scacchiere tattico dell'allenatore nerazzurro che già nella serata di Anfield, come dichiarato nel post partita, ha cercato di preservare giocatori che avevano necessità di rifiatare (specialmente Dzeko) ma che ora dovrà fare i conti con questi due problemi muscolari che restano da valutare. Infatti, un'analisi più attenta sulle condizioni di De Vrij e Brozovic sarà fatta nelle prossime ore quando entrambi avranno smaltito parte della fatica degli ultimi impegni.