L'allenatore dei reds si complimenta con Inzaghi: "L'Inter è un avversario scomodo. Sono soddisfatto per la qualificazione, meno per la partita. Il gol di Lautaro aveva riaperto tutto". Alisson: "I calciatori nerazzurri siano orgogliosi per quanto fatto"

"È un avversario scomodo, una squadra eccezionale, forte individualmente e tatticamente". Jurgen Klopp ha speso parole d'elogio nei confronti dell'Inter dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno spaventato il Liverpool con la vittoria ad Anfield, ma non è bastata per la qualificazione ai quarti di finale. Secondo l'allenatore dei reds, il passaggio del turno è comunque giusto per quanto visto nei 180 minuti: "Sono soddisfatto per la qualificazione, non lo sono totalmente della partita - spiega Klopp - Nelle due partite giocate con l'Inter credo che sia giusta una vittoria a testa e il nostro passaggio del turno. Se avessimo sfruttato le opportunità avute la partita sarebbe stata diversa. Non lo abbiamo fatto ed è stata una partita aperta. Quando Lautaro ha segnato, tutto si è riaperto. Congratulazioni all'Inter e a Inzaghi per il lavoro che stanno svolgendo".