Il portiere del Parma difende il suo erede in Nazionale dopo l'errore in Champions League contro il Real Madrid: "Errori come questo servono. Non penso abbia ripercussioni, è tra i tre migliori al mondo, con Courtois e Neuer. Il guaio non sono i francesi che godono, ma i tanti italiani che lo aspettavano al varco. Fallo? In Europa non li fischiano, in Italia magari sì con l'aiuto del Var" L'ERRORE DI DONNARUMMA. VIDEO

Gianluigi Donnarumma, dopo l'errore che ha permesso al Real Madrid di avviare la rimonta ai danni del Psg, è stato etichettato soprattutto dai media francesi come uno dei principali colpevoli dell’eliminazione dalla Champions League. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il suo predecessore in Nazionale, Gianluigi Buffon, difende l’ex Milan: "Sono sicuro che non avrà alcuna ripercussione negativa e alcun problema. Ha già dimostrato di possedere la forza necessaria per riuscire a superare momenti altrettanto delicati. È troppo solido e strutturato per lasciarsi condizionare da tutto questo. Gigio è uno dei migliori al mondo. Tra i primi tre, insieme a Courtois e Neuer, giusto per correttezza, altrimenti vengo accusato di essere partigiano senza coscienza".

"Errore? Gli italiani lo aspettavano al varco" approfondimento Donnarumma sbaglia, poi parte la rimonta del Real Un errore, quello del Bernabeu, che ha fatto tanto parlare anche in Italia. Anche in questo caso, il portiere del Parma difende il collega: "Ci sta, è un errore. Chiuso. Per difendere Donnarumma, che è un valore altissimo, basta ricordare quello che rappresenta. Gigio potrà dare ancora tanto. Ha fatto una cagata? Amen. Non riduce il valore del giocatore". Bersagliato in Francia, non risparmiato nemmeno in Italia: "Gli attacchi? Inevitabili. Gigio si è esposto, facendo una scelta chiaramente impopolare, che comunque va rispettata. Ha voluto alimentare la sua ambizione, cosa che non è piaciuta a tantissimi, gli stessi che non aspettavano altro per dargliela secca nei denti. Il guaio, lasciamelo dire, non sono i francesi che godono, ma i tanti italiani che lo aspettavano al varco".