Prima il pesantissimo ko del Bernabeu che ne ha decretato l'eliminazione dalla Champions League, poi la furia di Al-Khelaifi contro gli arbitri nel post partita e infine una presunta rissa sfiorata all'interno dello spogliatoio: una vera e propria notte da incubo per il Paris Saint-Germain , che torna da Madrid con le ossa rotte. Animi tesissimi tra i parigini: secondo quanto riportato da Marca , nei minuti successivi al fischio finale della partita persa 3-1 contro il Real ci sarebbe stato un diverbio particolarmente acceso tra Gigio Donnarumma e Neymar . Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, il numero 10 avrebbe rinfacciato al portiere italiano gli errori commessi, sottolineando quello decisivo in occasione del gol del momentaneo 1-1. Donarumma non avrebbe gradito e avrebbe risposto al brasiliano, accusandolo di aver perso il pallone che ha poi portato al ribaltamento di fronte nell'azione del vantaggio firmato ancora da Benzema. Sempre secondo la ricostruzione di Marca, solo l'intervento dei compagni avrebbe impedito che la lite degenerasse.

Gigio bocciato in Francia: 2 in pagella da L'Equipe

REAL-PSG

Psg, furia Al-Khelaifi contro gli arbitri

Dopo una stagione vissuta in alternanza con il compagno di reparto Keylor Navas, il portiere azzurro era di fatto stato indicato come titolare da Mauricio Pochettino, che lo ha scelto nelle due partite da dentro o fuori contro il Real Madrid. Gigio purtroppo si è reso protagonista di un errore decisivo, costato il gol del pareggio di Benzema, permettendo di fatto ai Blancos di rientrare in corsa per la qualificazione. E la stampa francese non lo ha perdonato: nessuna attenuante per il numero 50, nemmeno un presunto fallo di Benzema che ha provocato l'ira di Al-Khelaifi e Leonardo al fischio finale. Il quotidiano sportivo L'Equipe lo ha giudicato con un 2 in pagella. Il voto più basso insieme a Marquinhos, anche lui protagonista di un errore in occasione della rete del definitivo 3-1. Vero è che in Francia i voti hanno una valenza differente (la sufficienza equivale a 5) e che L'Equipe spesso "punisce" i giocatori con voti particolarmente bassi, ma vedere un 2 in pagella per il miglior giocatore degli ultimi Europei fa sempre un certo effetto. Ancor di più se si leggono le motivazioni: "Nella serata in cui è stato ufficialmente incoronato come numero uno del Psg ai danni di Keylor Navas - ha scritto L'Equipe -, Gigio Donnarumma è stato il becchino del Psg. Riapre la partita con un errore grossolano, stendendo così la squadra dopo un'ora di gioco".

Ma era fallo o no?

Nessuna attenuante neanche relativamente al presunto fallo di Benzema: "Il contatto può essere fischiato perché un leggero fallo c'è - il commento di Said Ennjimi, consulente arbitrale ed ex direttore di gara internazionale dal 2008 al 2015 -, ma ha senso far continuare il gioco, soprattutto perché Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito". Tante, in ogni caso, le insufficienze per i giocatori del Psg: 3 a Kimpembe, 4 ad Hakimi e Neymar.