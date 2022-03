Champions League, il programma di oggi

Si chiudono gli ottavi di finale, in palio gli ultimi due posti tra le prime otto d'Europa: i campioni in carica del Chelsea vanno in casa del Lille, la Juve ospita il Villarreal. Tutte le informazioni, con orari e canali tv, delle gare in programma

Si chiude questa sera il programma degli ottavi di finale di Champions League, in palio gli ultimi due posti per i quarti. I campioni d'Europa del Chelsea hanno rafforzato il proprio ruolo da favoriti nel confronto con il Lille, vincendo la gara d'andata per 2-0. I Blues dovranno ora difendere questo risultato nella gara di ritorno, che si giocherà in Francia. Ancora tutto aperto, invece, tra Juventus e Villarreal. Ai bianconeri non è bastato il gol di Vlahovic all'andata, gli spagnoli hanno pareggiato con Parejo nel secondo tempo. Il discorso qualificazione, quindi, si deciderà all'Allianz Stadium, dopo l'1-1 dell'Estadio de la Ceramica.