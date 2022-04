Il presidente dell'ECA e del PSG: "Non capisco come il Super Bowl possa sembrare un evento più grande della finale di Champions League. Negli USA hanno questa mentalità: creatività e intrattenimento. Voglio una cerimonia di apertura e che ogni partita venga vissuta come un evento"

Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'European Club Association e del Paris Saint-Germain, anche quest'anno ha fallito l'obiettivo di vincere la Champions League con il suo club, ma ha in mente alcune soluzioni per rilanciare la prestigiosa competizione. Tra calcio e spettacolo, l'idea è quella di costruire un evento simile al Super Bowl: “Non riesco a capire come questa competizione possa sembrare più grande della finale di Champions League - le sue parole a The Athletic - Il Super Bowl, e gli Stati Uniti in generale, hanno questa mentalità, creatività e intrattenimento".