Champions League, le curiosità sui quarti

Ritorna la Champions League, competizione arrivata ai quarti di finale: tutte le statistiche e le curiosità sulle quattro gare in programma

Benfica-Liverpool, martedì 5 aprile, ore 21:00 Sarà l'undicesima sfida tra questi due club, con i Reds che hanno perso gli ultimi tre confronti giocati in trasferta, compreso l'ultimo disputato nella stagione 2009/2010 con Rafa Benitez in panchina. Il Benfica, invece, ha vinto solo una delle ultime sei gare giocate in casa contro avversari inglesi (per il resto 3 pareggi e 2 sconfitte): l'unico successo risale al 2013, contro il Newcastle in Europa League. In Champions League, invece, la vittoria non arriva da quattro gare (1 pareggio e 3 sconfitte) e l'ultimo successo è arrivato proprio contro il Liverpool nel febbraio 2006. I Reds sono imbattuti nelle ultime otto gare giocate in questa competizione contro avversari portoghesi (6 vittorie e 2 pareggi) e sono reduci da quattro vittorie consecutive: tutte le partite in questione, però, sono state giocate contro il Porto. Nelle ultime 11 gare a eliminazione diretta contro squadre inglesi, le portoghesi hanno segnato appena tre gol in totale (contro i 26 subiti), ottenendo una sola vittoria, due pareggi e ben 8 sconfitte ma, soprattutto, venendo eliminate in ogni occasione.

Manchester City-Atletico Madrid, martedì 5 aprile, ore 21:00 leggi anche Pep ironizza: "Con l'Atletico giocheremo in 12" Questi due club non si sono mai affrontati in una competizione europea, ma sarà la quarta sfida tra i rispettivi allenatori: Pep Guardiola e Diego Simeone. Nei tre precedenti, lo spagnolo ha ottenuto due successi contro l'unico conquistato dall'argentino. Agli ottavi di finale, l'Atletico Madrid ha eliminato l'altra squadra di Manchester, lo United, vincendo per 0-1 a Old Trafford: se dovesse vincere questa partita, sarebbe la prima volta nella storia con due vittorie esterne nella stessa edizione di una competizione europea. La squadra spagnola sarà la prima ad affrontare entrambe le squadre di Manchester nella stessa edizione di un torneo dal 1976/1977: in quell'occasione accadde alla Juventus, che vinse entrambe le sfide per poi andare a vincere la Coppa UEFA. Il City ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro squadre spagnole nel corso della gestione Guardiola: l'unico confronto in una fase a eliminazione diretta, però, risale alla stagione 2019/2020, quando il club inglese ha eliminato il Real Madrid agli ottavi di finale, grazie a un risultato complessivo di 4-2. Il Manchester City, infine, ha perso solo una delle ultime nove gare giocate in Champions League dopo la fase a gironi: la finale della scorsa edizione contro il Chelsea.

Chelsea-Real Madrid, mercoledì 6 aprile, ore 21:00 leggi anche Klopp: "Salah tratta il rinnovo, sono felice" Altra sfida tra un'inglese e una spagnola, che si ripropone dopo la semifinale della scorsa stagione che vide prevalere i Blues. Il Chelsea è la squadra contro cui il Real Madrid ha giocato più partite senza mai vincere (cinque), con due pareggi e tre sconfitte. I Blues, proprio grazie al risultato dello scorso anno, potrebbero diventare la prima squadra inglese a eliminare per ben due volte i blancos in diverse edizioni della Champions League. Il Chelsea, tra l'altro, è imbattuto nelle ultime otto gare giocate contro squadre spagnole (4 vittorie e 4 pareggi), comprese le cinque giocate nell'era Tuchel. L'ultima sconfitta è arrivata con Lampard nel 2019: 0-1 contro il Valencia. La vittoria più recente del Real Madrid in Inghilterra, invece, risale alla stagione 2014/2015, quando vinse 0-3 ad Anfield contro il Liverpool. Da allora altre cinque partite senza successi, con 2 pareggi e 3 sconfitte. I Blancos, però, hanno perso solo una delle ultime otto gare giocate contro i campioni in carica della Champions League, vincendo tutte le ultime tre contro il Bayern Monaco.