Champions League, il programma dei quarti

Due notti di grande calcio in Champions League, in palio quattro posti per le semifinali: tutto il programma completo, con orari e canali tv, del ritorno dei quarti di finale

La Champions League è arrivata al ritorno dei quarti di finale: quattro sfide, novanta minuti (e forse più) con in palio un posto nelle semifinali. Due notti di grande calcio europeo, tra martedì 12 e mercoledì 13 aprile. Si parte con la super sfida del Bernabeu, con il Real Madrid che dovrà difendere l'1-3 conquistato a Londra contro il Chelsea. In contemporanea, all'Allianz Arena, il Bayern Monaco proverà a ribaltare la sconfitta subita in casa del Villarreal. Nella serata di mercoledì, invece, il Liverpool ospita il Benfica ad Anfield: gara d'andata favorevole ai Reds di Klopp, che al da Luz si sono imposti per 1-3. Il Manchester City farà visita all'Atletico Madrid: i primi 90 minuti si sono chiusi con l'1-0 in favore della squadra di Pep Guardiola. Di seguito il programma completo delle due giornate.