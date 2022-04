La squadra di Nagelsmann è chiamata stasera (diretta su Sky Sport Football alle 21) a ribaltare la sconfitta dell'andata, per 1-0, per eliminare il Villarreal e qualificarsi alle semifinali. È dalla stagione 2014/15 che i bavaresi non riescono a rimontare il ko rimediato in Champions nei primi 90 minuti. Ecco i precedenti