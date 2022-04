Benfica campione: spezzata la maledizione Guttmann

SALISBURGO-BENFICA 0-6

2' Neto, 15', 58' e 89' H. Araujo, 53' N'Dour, 69' Semedo

SALISBURGO (4-4-2): Stejskal; Atiabou (39' Pejazic), Baidoo, Wallner (77' Moswitzer), Ibertsberger; Agyekum, Kameri (77' Jano), Sahin, Hofer (46' Reischl); Diakite (86' Berki), Simic. All.: Aufhauser

BENFICA (4-3-3): Gomes; Tome (66' Ferreira), T. Araujo, Silva, Rodrigues; N'Dour, Jevsenak (80' N. Felix), Neto (80' H. Felix); Santos (80' Marques), H. Araujo, Moreira (59' Semedo). All.: Castro

Arbitro: Harm Osmers (Germania)

Ammoniti: Atiabou, Moswitzer (S); Moreira, Silva (B)

Dopo 60 anni e undici finali perse (otto con la prima squadra e tre con la Primavera), il Benfica torna a vincere in Europa. Le Águias hanno vinto la Youth League, battendo in finale il Salisburgo con un netto 6-0. Un successo che consente al Benfica di spezzare la maledizione di Bela Guttmann, lanciata dall'ex allenatore dei portoghesi a metà degli anni '60: "Da qui a cento anni nessuna squadra portoghese sarà per due volte consecutive Campione d'Europa - disse - E senza di me il Benfica non vincerà mai una Coppa dei Campioni". Da quel giorno il club ha perso undici finali, cinque delle quali in Coppa dei Campioni dove non vince dal 1962. A spezzare il tabù ci hanno pensato i giovani di Luis Castro che hanno vendicato la finale persa in Youth League proprio contro il Salisburgo nel 2017.