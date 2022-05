Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno della Champions League. La Uefa ha scelto una squadra arbitrale tutta italiana per la sfida del Bernabeu. Il fischetto di Schio, infatti, sarà affiancato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo Davide Massa, mentre al VAR ci saranno Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Orsato ha già diretto in carriera una sfida tra Real Madrid e Manchester City: era il 26 febbraio 2020 e i citizen vinsero 2-1 al Bernabeu nell'andata degli ottavi di finale. Il Real ha sempre perso in Champions League nelle sfide a eliminazione diretta arbitrate da Orsato, ultima in ordine di tempo quella contro il Psg negli ottavi al Parco dei Principi. Con lui, invece, il City vanta un bilancio positivo: 3 vittorie e una sconfitta.