Il 4-3 con cui il Manchester City ha battuto il Real Madrid all'Etihad non lascia tranquillo Pep Guardiola che dovrà ottenere un risultato positivo per centrale la seconda finale consecutiva in Champions. Ancelotti ripropone Valverde nel tridente con Benzema e Vinicius. Non c'è Alaba, gioca Nacho. Guardiola schiera Cancelo a sinistra, gioca Walker. In attacco c'è il centravanti: Gabriel Jesus. Diretta su Prime Video per i clienti Sky Q e gli abbonati ad Amazon Prime alle 21