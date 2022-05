Liverpool-Real: data, orario e stadio della finale

Le due semifinali di Champions League hanno stabilito la finale dell'edizione 2021/2022: sarà Liverpool-Real Madrid. I Reds e i Blancos hanno ottenuto rispettivamente la decima e la diciassettesima finale di Champions League nella loro storia e ora si affronteranno in finale per giocarsi la coppa. Per il Liverpool si tratterebbe della settima, per il Real della quattordicesima. La gara si giocherà il prossimo 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis (Parigi) e inizierà alle 21.