L. Enrique: "Arsenal è d’alto livello, in finale…"

Alla vigilia della finale di Champions (sabato 30 maggio alle 18 live su Sky : Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), le parole dell'allenatore campione d'Europa in carica: "L'Arsenal ha meritato la Premier, è di alto livello -le parole di Luis Enrique- E in finale è sempre difficile”. In conferenza stampa ha parlato anche il Pallone d’Oro Dembelè: “Vincere sarebbe qualcosa di storico”

"Hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello". Luis Enrique rende onore all'Arsenal campione d'Inghilterra e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. "Se parliamo di finali -afferma il tecnico del Psg nella conferenza stampa della vigilia- è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter (5-0 in finale, ndr) della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti". Poi Luis Enrique parla tifosi del Psg: "Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro".