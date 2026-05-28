Dalla vittoria della Premier League alla finale di Champions League contro il Psg ormai imminente. Riccardo Calafiori si racconta a 'La Repubblica' partendo proprio dall'ultimo trofeo esposto in bacheca. "Vincere la Premier era uno dei miei sogni da bambino. Ed è stato incredibile, per come è andata la stagione. Il momento più bello è stato il fischio finale della partita fra Bournemouth e City. Siamo esplosi tutti: staff, calciatori. Eravamo insieme a gufare. Ci siamo sentiti più leggeri. Il titolo mancava da 22 anni. Girando per la città, ho capito quanto fosse importante per i tifosi e per per la gente". Sulla finale di Champions di sabato (sarà l'unico italiano): "Avrò l’occasione di portare in alto la nostra bandiera e provare a vincere il trofeo nell'anno in cui non ci siamo qualificati ai Mondiali. Le finali di Champions le giocavo alla Playstation con il mio migliore amico, Nicolò Cesaroni che sarà allo stadio a vedermi".