Arsenal, Calafiori: "Un giorno mi piacerebbe tornare alla Roma. Sulla Champions..."l'intervista
Dopo il trionfo in Premier League, il difensore dell'Arsenal sfiderà sabato in finale di Champions League il Psg: "Partite così le ho giocate soltanto alla playstation". E sulla Roma: "Sono molto contento del fatto che abbia dato tanta fiducia a Gasperini, tifo sempre per loro". Le sue parole in un'intervista a 'La Repubblica'
Dalla vittoria della Premier League alla finale di Champions League contro il Psg ormai imminente. Riccardo Calafiori si racconta a 'La Repubblica' partendo proprio dall'ultimo trofeo esposto in bacheca. "Vincere la Premier era uno dei miei sogni da bambino. Ed è stato incredibile, per come è andata la stagione. Il momento più bello è stato il fischio finale della partita fra Bournemouth e City. Siamo esplosi tutti: staff, calciatori. Eravamo insieme a gufare. Ci siamo sentiti più leggeri. Il titolo mancava da 22 anni. Girando per la città, ho capito quanto fosse importante per i tifosi e per per la gente". Sulla finale di Champions di sabato (sarà l'unico italiano): "Avrò l’occasione di portare in alto la nostra bandiera e provare a vincere il trofeo nell'anno in cui non ci siamo qualificati ai Mondiali. Le finali di Champions le giocavo alla Playstation con il mio migliore amico, Nicolò Cesaroni che sarà allo stadio a vedermi".
"Tiferò sempre la Roma"
Se pensa a un ritorno in Italia? "Non adesso. Uno dei motivi per cui sono venuto a giocare in Inghilterra è che pochi italiani hanno fatto carriera qui. qui. Ma come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. E lì ho dei conti in sospeso". Il riferimento è alla Roma: "Ero piccolo, ho giocato pochissime partite. Mi piacerebbe tornare nella mia squadra del cuore. Sono felice che alla Roma si dia fiducia a Gasperini. Non so se diventerà il nuovo Arsenal, ma il fatto che sia tornata tornata in Champions, dove merita di stare, può fare solo bene alla piazza e alla società. La tiferò sempre".