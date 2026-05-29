Giornata di vigilia per l' Arsenal . Dopo la vittoria della Premier League, i Gunners affronteranno il Psg nella finale di Champions League (in programma sabato 30 maggio alle 18 live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale 251 di Sky). In conferenza stampa, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha presentato così la sfida: " Il percorso che ci ha portato fin qui è stato straordinario . Ce lo siamo meritato per il modo in cui abbiamo affrontato la competizione, partita dopo partita, e per il contributo e le prestazioni dei nostri giocatori. Sabato è l'ultima partita per vincere e portare il trofeo a casa". Su cosa significherebbe vincere la Champions: "Sarebbe qualcosa di nuovo per tutti noi. Sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo ed è per questo che siamo tutti entusiasti e vogliamo realizzarlo".

"Dobbiamo essere pronti, i ragazzi vogliono sempre di più"

Sulle possibili scelte di formazione: "Non ne ho provate molte. Abbiamo avuto un po' più di tempo per valutare e abbiamo anche maggiore certezza sui giocatori che potrebbero scendere in campo. Dobbiamo essere pronti". E su cosa è cambiato nei suoi giocatori rispetto allo scorso anno: "Vogliono di più, vincere fa emergere un desiderio diverso perché sai esattamente cosa si prova e vuoi riprodurre quella sensazione il più spesso possibile". Parlando di Luis Enrique: "È sempre stato un punto di riferimento fin da quando era un giocatore, perché era un giocatore davvero speciale. Poi, quando è diventato allenatore, se si guarda al suo percorso, da quando ha lasciato la Spagna per andare all'estero a quando è tornato e a quello che ha fatto, in particolare quello che ha fatto con questo Psg e con questa squadra, si può vedere la sua impronta ovunque. L'identità, la mentalità, il modo in cui i giocatori si comportano, il modo in cui giocano. Quindi è stato una fonte d'ispirazione". Infine, tornando sulla vittoria della Premier: "Ce lo siamo meritati dopo aver lottato così a lungo. Ora abbiamo un'altra grande partita e il percorso che abbiamo fatto nella competizione dimostra che siamo capaci. I ragazzi hanno una voglia di vincere altissima".