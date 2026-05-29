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Psg-Arsenal, Arteta: "Percorso straordinario. Vogliamo scrivere la storia"

Champions League

L'allenatore dell'Arsenal in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Psg (live sabato alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K): "Ci siamo meritati la finale.  Sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo"

PSG-ARSENAL, LA GUIDA

Giornata di vigilia per l'Arsenal. Dopo la vittoria della Premier League, i Gunners affronteranno il Psg nella finale di Champions League (in programma sabato 30 maggio alle 18 live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale 251 di Sky). In conferenza stampa, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha presentato così la sfida: "Il percorso che ci ha portato fin qui è stato straordinario. Ce lo siamo meritato per il modo in cui abbiamo affrontato la competizione, partita dopo partita, e per il contributo e le prestazioni dei nostri giocatori. Sabato è l'ultima partita per vincere e portare il trofeo a casa". Su cosa significherebbe vincere la Champions: "Sarebbe qualcosa di nuovo per tutti noi. Sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo ed è per questo che siamo tutti entusiasti e vogliamo realizzarlo".

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"Dobbiamo essere pronti, i ragazzi vogliono sempre di più"

Sulle possibili scelte di formazione: "Non ne ho provate molte. Abbiamo avuto un po' più di tempo per valutare e abbiamo anche maggiore certezza sui giocatori che potrebbero scendere in campo. Dobbiamo essere pronti". E su cosa è cambiato nei suoi giocatori rispetto allo scorso anno: "Vogliono di più, vincere fa emergere un desiderio diverso perché sai esattamente cosa si prova e vuoi riprodurre quella sensazione il più spesso possibile". Parlando di Luis Enrique: "È sempre stato un punto di riferimento fin da quando era un giocatore, perché era un giocatore davvero speciale. Poi, quando è diventato allenatore, se si guarda al suo percorso, da quando ha lasciato la Spagna per andare all'estero a quando è tornato e a quello che ha fatto, in particolare quello che ha fatto con questo Psg e con questa squadra, si può vedere la sua impronta ovunque. L'identità, la mentalità, il modo in cui i giocatori si comportano, il modo in cui giocano. Quindi è stato una fonte d'ispirazione". Infine, tornando sulla vittoria della Premier: "Ce lo siamo meritati dopo aver lottato così a lungo. Ora abbiamo un'altra grande partita e il percorso che abbiamo fatto nella competizione dimostra che siamo capaci. I ragazzi hanno una voglia di vincere altissima".

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