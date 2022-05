Alessandro Del Piero a Sky commenta il successo del Real Madrid sul Manchester City in semifinale di Champions. Gran parte del merito va ad Ancelotti: "È riuscito a fare dei cambi che hanno cambiato la partita. Poi se Grealish mette il 2-0 parliamo di altro. Però i se contano poco: sta di fatto che il Real in casa ha un'anima diversa. Il City un po' l'ha buttata via: chi è entrato ha fatto male. E poi il calcio è bello per questo: ci dà la possibilità di entusiasmarci"

REAL MADRID-MAN CITY 3-1: GLI HIGHLIGHTS