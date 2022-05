Per analizzare la nuova impresa in rimonta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, Paolo Condò paragona i Blancos al quadro di Salvador Dalì, "La persistenza della memoria", dove tutti gli orologi si sciolgono: "Quando al Bernabeu si arriva ai minuti di recupero, il tempo prende un'altra dimensione. Per il Real passa lentissimo e c'è tutto il tempo di fare ciò che si vuole, per gli avversari diventa un incubo"

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s, HIGHLIGHTS