Il presidente della UEFA, in un'intervista ad AS, parla di una nuova idea per la Champions League e torna a parlare della Superlega: "Stiamo lavorando su tante novità che non posso ancora dire al pubblico. Superlega? Hanno cercato di sfidarci, se vogliono giocare le loro competizioni non potranno più partecipare alle nostre"

" Sono abbastanza stanco di parlare della Superlega , non esiste più e avrebbe rovinato il calcio". Parla senza troppi giri di parole il presidente della UEFA Aleksander Ceferin , che in un'intervista ad AS torna a parlare del progetto presentato nell'aprile 2021: " Furono 2-3 giorni molto stressanti - ricorda Ceferin - ma alla fine è stata smentita una volta per tutte la sciocchezza di chi pensa che il calcio si possa comprare o sia solo per ricchi . Non accadrà mai". Il numero 1 della UEFA poi parla delle squadre che hanno promosso l'iniziativa: " Hanno cercato di sfidarci ovunque, se vogliono giocare la loro competizione possono farlo, ma non potrebbero giocare più le nostre . È divertente sapere che proprio questi club sono stati i primi a iscriversi alla Champions League". La presentazione del progetto Superlega ha incrinato anche i rapporti che Ceferin aveva con Agnelli e Florentino Perez: " Non voglio parlare del presidente della Juventus , il mio rapporto con lui è stato molto aperto e onesto. Prima che accadesse tutto avevo invitato Perez a Nyon per parlare di competizioni future , ma ha cancellato l'incontro con un sms solo 24 ore prima".

"Lavoriamo a grandi idee per la Champions League"

In seguito Ceferin parla anche delle idee future per la Champions League: "La Final Four potrebbe essere un'opzione. Stiamo lavorando su una grande idea, ma è troppo presto per condividerla con il pubblico. Intanto posso dire che la Champions è il miglior modo per promuovere il calcio, la miglior competizione sportiva del mondo". In chiusura il presidente parla anche della regola del gol in trasferta: "Sono felice che sia cambiata, mi dicevano che ci sarebbero stati più rigori ma non è stato così perché i club che giocano la Champions sono i migliori. Per loro giocare in trasferta è quasi come giocare in casa. Non vedo l'ora che arrivi la finale".